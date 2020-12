Lou et Tom Pernaut, stars des réseaux sociaux : Ce que le père Jean-Pierre déteste

D'habitude très discret sur sa vie de famille, Jean-Pierre Pernaut a été dépassé ces derniers mois par la notoriété naissante de ses plus jeunes enfants. En effet, à l'âge où ils peuvent utiliser les réseaux sociaux comme bon leur semble, Tom (17 ans) et Lou (18 ans) se révèlent être très à l'aise avec ces outils. Leurs comptes Instagram respectifs comptent d'ailleurs de plus en plus d'abonnés, curieux d'en savoir plus sur leur train de vie.

Le jeune passionné de course automobile et sa grande soeur sont chacun suivi par plus de 60 000 personnes même si la jolie Lou semble être la plus active sur la plateforme sociale. Elle échange régulièrement avec sa communauté où elle évoque son quotidien mais aussi des sujets plus profonds comme ses complexes vis-à-vis de son poids. Elle est devenue une pro des lives depuis le premier confinement et filme parfois son père et son frère. La fratrie utilise également TikTok, jouissant désormais d'une grande popularité. Pas moins de 500 000 et 274 000 abonnés à leur actif. Bref, ils sont déjà des influenceurs.

Une suite quasi logique pour leur mère, Nathalie Marquay : "Moi, ça m'amuse beaucoup, c'est de leur génération ! Ils ont commencé à le faire pendant le premier confinement qui était extrêmement difficile. Ils n'avaient rien d'autre à faire donc il fallait bien qu'ils occupent leurs journées. (...) Il y a des challenges, j'essaye de les faire avec eux sans apparaître dans leurs vidéos. Ils sont inventifs et ça leur fait plaisir. Puis, ils sont dans le mouv', à la page, donc tant que je vois mes enfants heureux, tant mieux !", avait-elle déclaré pour Télé-Loisirs.

Jean-Pierre Pernaut, qui a présenté son dernier 13h sur TF1 ce vendredi 18 décembre 2020, ne voit quant à lui pas d'un très bon oeil l'exposition de ses enfants sur la Toile. "C'est juste Jean-Pierre à qui ça ne fait pas rire du tout, il déteste ça (elle rit) !", avait assuré son épouse. Pourtant, le journaliste de 70 ans se met lui aussi à la page en lançant le site gratuit sur MYTF1 baptisé la JPPTV. Une plateforme qui doit regrouper l'ensemble de ses reportages menés ces dernières années, des archives de son emblématique journal télévisé ou encore des chroniques au ton très personnel. Pas sûr de le voir toutefois réaliser des TikTok de sitôt.