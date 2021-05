Lou Pernaut "très mal" : vertiges, mal de crâne... Elle partage sa douleur

Depuis le 12 mai 2021, la vaccination est ouverte sans limite d'âge lorsqu'il reste des doses disponibles. Ainsi, tout le monde peut prendre un rendez-vous la veille pour le lendemain s'il y a des créneaux. C'est ce qu'a fait Lou Pernaut comme elle la confié en story Instagram, le 18 mai. Et elle a rapidement partagé son ressenti avec ses abonnés.

La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Tous les jours, la jeune femme de 18 ans raconte ce qu'elle fait. Ainsi, mardi, les internautes ont pu découvrir qu'elle avait obtenu un rendez-vous pour se faire vacciner. Et, une fois que c'était terminé, elle a dévoilé le document stipulant qu'elle avait reçu une dose.

Peu de temps après, Lou Pernaut a donné son ressenti. Et ce n'est pas rassurant ! "Je suis au bout. Je ne sais pas qui vous a dit que la première dose du vaccin ne faisait pas mal du tout. Mon bras est en train de me tuer. J'ai un mal de crâne pas possible, une horreur. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Je ne peux pas me lever, j'ai la tête qui tourne. Il ne faut pas faire une généralité, mais j'ai très mal. Au fond, je me dis que je souffre pour mon bien", a-t-elle expliqué. Elle a tout de même incité les personnes de 18 ans et plus à passer le cas, comme elle.

Fort heureusement, la soeur de Tom Pernaut se sentait mieux le lendemain. On imagine tout de même qu'elle n'a pas hâte de retourner au centre de vaccination pour faire sa deuxième dose.