Tom Pernaut - Le fils de Jean-Pierre tout en muscles sur la plage

Le petite dernier de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay jouit d'une belle notoriété sur les réseaux sociaux puisque en plus de son compte Instagram qui gagne en importance, il est très suivi sur TikTok avec plus de 340 000 abonnés ! En tout cas, Tom Pernaut, qui a subi une blessure à un endroit plutôt gênant l'an dernier, semble en pleine forme et parfaitement remis.

Pilote aguerri, le jeune homme continue donc de faire profiter ses abonnés de superbes photos de son physique irréprochable dans les plus beaux endroits de la planète, pendant que sa soeur Lou se remet difficilement de sa dernière rupture.