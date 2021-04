Nathalie Marquay brouillée avec sa fille Lou, après sa mise à la porte ? Mise au point en vidéo

Le 6 avril dernier, Nathalie Marquay a surpris tout le monde dans l'émission Touche pas à mon poste en confiant avoir mis sa fille Lou (18 ans) à la porte. La raison ? L'adolescente ne respectait plus le confinement ni le couvre-feu en sortant tous les soirs avec ses amis, mettant ainsi en danger sa famille, et notamment son père Jean-Pierre Pernaut, âgé de 71 ans.

Face aux vives réactions suscitées par ces déclarations, Nathalie Marquay a tenu à mettre les choses au clair : il n'y a aucune brouille avec sa fille. Pour preuve, elle a fait une apparition remarquée sur le compte Tik Tok de cette dernière. "Vous êtes nombreux à nous soutenir pour notre famille et c'est très gentil, mais ce qui n'est pas très gentil, c'est que vous parlez mal sur ma fille. Je ne l'ai pas virée, j'ai juste dit qu'elle avait le choix entre partir et faire la fête et malheureusement, elle voulait continuer à faire la fête donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte", a-t-elle expliqué.

Nathalie Marquay ajoute que Lou a par la suite regagné son domicile pour fêter l'anniversaire de son père et ce, en toute sécurité. "Je lui ai dit de faire un test PCR et en attendant le résultat, elle est restée dans sa chambre, enfermée, elle n'avait pas le droit d'aller se laver parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans la salle de bain, elle n'avait le droit que d'aller dans les toilettes qui sont en face de sa chambre. Je lui ai ramené des plateaux repas, et on a eu les résultats du PCR qui était négatif. Maintenant, elle reste avec sa maman chérie", a-t-elle conclu, bien heureuse que sa fille soit rentrée, dans la vidéo.