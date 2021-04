Nathalie Marquay brouillée avec sa fille Lou ? "J'ai dû lui dire de partir de chez moi !"

Voilà déjà plus d'un an maintenant que les Français sont privés de bon nombre de leurs petits plaisirs en raison de l'épidémie de coronavirus. Et alors qu'un nouveau confinement de quatre semaines a été annoncé par Emmanuel Macron il y a quelques jours, les mesures restrictives semblent être de moins en moins respectées. Même certaines personnalités publiques se mettent à braver le couvre-feu et autres interdictions comme Pierre-Jean Chalençon par exemple et ses dîners clandestins.

Cyril Hanouna a évoqué ce scandale dans Touche pas à mon poste lundi 5 avril 2021 et le sujet a fait bondir sa chroniqueuse Nathalie Marquay, laquelle condamne fermement ce genre d'agissement. Pour preuve, elle a raconté avoir mis sa fille Lou à la porte très récemment. "Personnellement, je fais extrêmement attention et j'ai même dû dire à ma fille de partir de chez moi ! Elle a 18 ans et elle rentrait tous les soirs à 2 heures ou 3 heures du matin donc j'ai chopé ma fille et je lui ai dit : 'Ici t'es chez moi, t'as 18 ans ou pas, on est en plein Covid donc si t'es pas d'accord... Parce que ton père a quand même 71 ans, c'est très grave, ton frère peut le chopper aussi !' Ma fille m'a dit 'J'ai 18 ans je fais ce que je veux', alors j'ai dit 'Ok bah tu te démerdes, tu vas chez une copine ou tu prends un appartement'. J'ai dû me séparer de ma fille et ça fait 10 jours que je n'ai pas vu ma fille !", a-t-elle confié. L'adolescente est donc désormais installée dans un Airbnb.

Lou Pernaut n'a pas réagi aux révélations de sa mère sur son train de vie. Sur ses réseaux sociaux, la pétillante jeune femme fraîchement célibataire continue en revanche de partager sa bonne humeur et ses dernières folies comme son récent changement capillaire. Exit sa chevelure brune, Lou a opté pour un nouveau look dans les tons rouges !