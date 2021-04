Pierre-Jean Chalençon et les dîners clandestins : il riposte, de nouveaux extraits dévoilés !

L'affaire fait grand bruit depuis la diffusion du reportage le 2 avril dans le 19:45, sur M6. Pierre-Jean Chalençon est accusé d'avoir organisé des dîner clandestins au Palais Vivienne, à Paris. Des soirées où les gestes barrières n'existaient pas en pleine période de pandémie... et où des ministres notamment auraient été conviés ! S'il a dans un premier temps nié les faits, il assume aujourd'hui à moitié ses actes, ce qui a poussé la chaîne à dévoiler de nouveaux extraits de son reportage. De son côté, l'ancien acheteur d'Affaire conclue a réagi lundi 5 avril, dans Touche pas à mon poste.

Alors qu'il intervenait de façon anonyme dans le reportage, Pierre-Jean Chalençon a vite été reconnu par les téléspectateurs. Il a donc été contraint de reconnaître qu'il s'agissait bien de lui, mais a vite nuancé ses propos. Par le biais d'un communiqué adressé par son avocat à l'AFP l'homme de 51 ans a assuré qu'il ne faisait devant les caméras que de "l'humour" et maniait "le sens de l'absurde" lorsqu'il révélait que des membres du gouvernement participaient à ces événements secrets.

Face à cette réaction, M6 a donc pris la décision de riposter en dévoilant de nouveaux extraits accablants le 5 avril. "Le ton employé semble loin de l'humour", précise la présentatrice Kareen Guiock. "J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le Palais Vivienne est beau, on peut y mettre des lumières, on peut s'amuser. Heureusement qu'on peut faire ça ! Enfin, écoutez ! Ce serait grave si on ne pouvait pas faire ça ! Non ? C'est bon ça va, ça fait quinze mois qu'ils nous emmerdent là, ça fait quinze mois qu'on ne peut plus rien faire, moi je n'ai pas eu un euro d'aide, je fais ce que je veux, je suis encore en France, je suis encore un citoyen normal. Il faut qu'on arrête. C'est quoi ce délire ? Ils sont malades les mecs", peut-on l'entendre dire, passablement agacé.