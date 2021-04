Pierre-Jean Chalençon se défend d'organiser des dîners clandestins... malgré des preuves accablantes

Alors que de nombreux restaurateurs de France ont déposé le bilan ou sont au bord de la faillite à cause des mesures censées endiguer la pandémie de coronavirus, les journalistes de M6 François Vignolles, Armelle Mehani et Cyrielle Stadier, viennent de révéler un scandale concernant l'ouverture de restaurants clandestins à Paris. Dans ces soirées très privées, la règle est simple : la covid n'existe pas. Dès l'entrée, le retrait du masque est même obligatoire et ni le personnel, ni les clients ne respectent les gestes barrières. "Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris." peut-on lire en légende de ce reportage diffusé massivement sur Twitter.