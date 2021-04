Lou Pernaut chassée de chez elle par sa mère Nathalie Marquay ? Elle s'exprime enfin

Lou Pernaut est-elle en froid avec ses parents ? A la suite des déclarations de sa maman Nathalie Marquay dans Touche pas à mon poste, le 5 avril 2021, la jeune femme a enfin réagi en story Instagram, le 7 avril.

Non, la fille de Jean-Pierre Pernaut n'est pas en guerre contre ses parents ! Et après avoir vu plusieurs articles passer, Lou - qui n'a pas sa langue dans sa poche - a tenu à faire une petite mise au point. "Ce que vous voyez dans la presse est faux. Je suis partie dans un appartement seule dix jours en effet. Non mes parents ne m'ont pas mise dehors, j'ai décidé de partir pour pourvoir sortir un petit peu, en accord avec eux. Et ils sont contents que je sois rentrée (avec un test PCR)", a-t-elle tout d'abord écrit.

La soeur de Tom Pernaut a ensuite précisé qu'elle avait également souhaité partir pour travailler avec l'agence d'influence digitale créative Heeey et faire des shooting. Mais désormais, Lou compte bien rester en famille. "J'avais peur que, même avec des masques, je pouvais refiler la Covid à mes parents. Et la je suis rentrée, je vais rester à la maison en attendant que la situation sanitaire se calme", a-t-elle conclu.

C'est après que Cyril Hanouna a évoqué l'affaire des dîners clandestins que Nathalie Marquay a révélé que Lou était partie de chez eux. "Personnellement, je fais extrêmement attention et j'ai même dû dire à ma fille de partir de chez moi ! Elle a 18 ans et elle rentrait tous les soirs à 2h ou 3 h du matin donc j'ai chopé ma fille et je lui ai dit : 'Ici t'es chez moi, t'as 18 ans ou pas, on est en plein Covid donc si t'es pas d'accord... Parce que ton père a quand même 71 ans, c'est très grave, ton frère peut le chopper aussi !' Ma fille m'a dit 'J'ai 18 ans je fais ce que je veux', alors j'ai dit 'Ok bah tu te démerdes, tu vas chez une copine ou tu prends un appartement'. J'ai dû me séparer de ma fille et ça fait dix jours que je n'ai pas vu ma fille !", avait-elle révélé.