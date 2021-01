Jean-Pierre Pernaut : La réaction "très surprenante" de son fils Tom après son dernier JT de 13h

Jean-Pierre Pernaut se souviendra assurément de l'année 2020. En plus d'avoir été chamboulé, comme le reste du monde, par la terrible épidémie de coronavirus, le journaliste de 70 ans a décidé de tirer sa révérence sur TF1. Après trente-trois ans de bons et loyaux services, il a en effet laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau. Le 18 décembre il présentait alors son dernier JT avec les Français et c'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux. Cet ultime journal a également été rempli de surprises avec notamment l'arrivée sur le plateau de sa femme Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Tom (17 ans) et Lou (18 ans). "On a beaucoup pleuré tous en coulisses", a d'ailleurs reconnu l'ex-reine de beauté dans Touche pas à mon poste, lundi 4 janvier 2021.

Nathalie Marquay était par la suite obligée de quitter sa petite famille pour rejoindre le Puy du Fou où elle était attendue pour les répétitions de l'élection Miss France 2021 pendant que son fils, lui, était plongé dans un gros chagrin. "Mon fils, à ce qu'il paraît, il a pleuré, pleuré... On a dû aller le consoler tellement qu'il pleurait. C'est très surprenant parce que mon fils ne montre jamais rien", a-t-elle confié. Heureusement, rien de mieux que des vacances au soleil pour se remettre de ses émotions. Dès le lendemain, Jean-Pierre Pernaut s'est envolé pour la République dominicaine avec Lou et Tom. Ce n'est que trois jours plus tard que Nathalie Marquay a pu les rejoindre. "Moi je suis resté dormir au Puy du Fou", a-t-elle précisé.

Ce lundi 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau a donc présenté son tout premier journal sur TF1. Une arrivée réussie puisqu'elle a rassemblé 6,4 millions de téléspectateurs, se hissant ainsi en tête des audiences. Jean-Pierre Pernaut était forcément au rendez-vous et, à en croire son épouse, il a validé le travail de sa consoeur. "Franchement, au début on la trouvait stressée, ce qui est normal parce qu'elle a une énorme pression, mais on la trouvait parfaite. Elle était très bien, elle était dans le ton comme Jean-Pierre, elle était formidable, elle était pétillante... Ils ont gardé la même ligne", a assuré Nathalie Marquay.