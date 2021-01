Jean-Pierre Pernaut : Trop "chou" dans un clip de hip hop improvisé avec sa fille Lou

Depuis toujours,Jean-Pierre Pernaut est inimitable. La bonhomie de son visage, ses expressions chaleureuses et sa bienveillance légendaire ont fait de lui l'un des journalistes les plus appréciés à la télévision, notamment pour ses coups de gueule récents contre le gouvernement. Le 9 janvier 2021, sa fille Lou a dévoilé un tout autre visage de son tendre papa, bien plus "ghetto" qu'à l'accoutumée.

Sur le titre Dilemma de Kelly Rowland, la jolie brune se filme en train de faire des grimaces en tempo avec la musique. Juste à côté d'elle, son papa tente de comprendre avec étonnement ce qu'il se passe. Interloqué dans un premier temps, Jean-Pierre regarde ensuite sa fille avec surprise puis décide tout bonnement de prendre la fuite. "Il est trop chou" écrit-elle en légende.

Ce levé de sourcil...

Totalement conquis par le charme et le flow de Jean-Pierre, plusieurs internautes ont commenté cette publication. "Il nous manque tellement", "Cette famille est clairement la plus géniale de France", "Vous nous manquez tellement M.Pernaut", "Ce levé de sourcil et cette fuite ! Adorable", "Je suis fan de lui", "Il est en train de se dire : mais elle est folle ma fille", "Mdrrr j'adore ! Le regard genre " elle est pas nette celle-là" ont ainsi écrit certains abonnés. Amusée par cet étonnant spectacle, Nathalie Marquay a également commenté cette publication en ajoutant simplement "N'importe quoi" associé à de nombreux émojis pris d'un fou rire.

Il y a quelques jours, c'est Tom Pernaut qui avait étonné de nombreux internautes en apparaissant en train de réaliser une chorégraphie sexy sur scène.