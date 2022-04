Benjamin Castaldi : Son fils Gabriel est déjà son parfait sosie !

Chez les Castaldi il y a souvent un air de ressemblance : du grand-père au fils en passant par le petit-fils... Et la règle se vérifie une fois de plus avec le petit dernier du clan, Gabriel (1 an), qui partage déjà de troublantes similitudes avec son paternel Benjamin Castaldi !

Bien conscient de cette ressemblance, l'ancien animateur de Secret Story n'a pas hésité à partager des images du jeune garçon sur son compte Instagram. Ainsi, ce mardi 26 avril, les 300 000 followers de Benjamin ont pu voir le chroniqueur en plein câlin avec Gabriel. La vidéo touchante était accompagnée de la chanson de Stevie Wonder, You are still the sunshine of my life ("Tu es toujours le soleil de ma vie")... Cela veut tout dire. Une séquence bien à l'image de ce père très proche de ses quatre enfants (voir diaporama).

L'animateur, qui a récemment révélé avoir été sauvé du suicide par ses enfants, n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai. En effet, on se rappelle que ces dernières semaines il avait multiplié les dédicaces à Gabriel en insistant fièrement sur leur ressemblance. "Un air de famille..." ou encore "sang pour sang", pouvait-on lire en légende de photos du bambin.