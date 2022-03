Benjamin Castaldi un papa "formidable" : sa femme Aurore n'y croyait pas du tout, elle balance !

Lundi 28 mars 2022, Benjamin Castaldi a été gâté dans Touche pas à mon poste ! Pour ses 52 ans, le chroniqueur a reçu la visite surprise de sa femme Aurore Aleman sur le plateau de l'émission de C8. Cette dernière est d'abord venue pour balancer de drôles de dossiers sur son homme puis pour lui chanter une chanson d'anniversaire. Mais ce n'est pas tout, Aurore Aleman a également profité de son passage pour louer ses qualités de père.

La directrice de casting est bien placée pour en savoir quelque chose puisqu'elle a eu un fils avec l'animateur en août 2020 prénommé Gabriel. "Racontez-nous comment il est à la maison ?", lui a demandé Cyril Hanouna. Et pour la belle Aurore de déclarer amoureusement : "C'est un amour. C'est un soleil. Il se lève, il se marre, il file la patate à tout le monde, il va au sport, il est heureux. C'est un très bon papa qui s'occupe de son fils, contrairement à ce que je pensais. Bah oui mon amour, tu m'as dit : 'On fait un bébé mais je ne m'en occupe pas, c'est que pour le kiffe, je ne change pas les couches, il ne dort pas avec nous...' Et il dort avec nous, il ne dort pas depuis 19 mois, tu changes les couches, tu fais des câlins... Il est formidable".

Benjamin Castaldi un ex-père absent

Une réalité qui a de quoi être étonnante aux yeux d'Aurore Aleman et pour cause, Benjamin Castaldi n'a pas été un père très présent pour ses trois aînés, Julien (25 ans) et Simon (21 ans), nés de ses amours avec Valérie Sapienza, et Enzo (18 ans), le fils qu'il a eu avec Flavie Flament. "Les deux grands, pendant longtemps, je ne les avais qu'un week-end sur deux. Et encore quand mon boulot me le permettait... (...) Je m'étais éloigné d'eux et ça me rendait malheureux. Je me rattrape aujourd'hui !", reconnaissait-il lors d'un long entretien pour Gala en 2018.

Désormais marié à Aurore Aleman depuis août 2017, Benjamin Castaldi se plaît à former une famille unie, avec ses enfants et ceux de sa belle, Jade (21 ans) et Louise (16 ans). "La famille, c'est sacré ! Au début de notre relation, j'ai tout de suite exprimé mon désir de former une famille, avec ses enfants et les miens. Je voulais qu'on vive tous ensemble et que ça 'matche' le plus rapidement possible", confiait-il à l'époque. Pari réussi !