Benjamin Castaldi change de look dans TPMP, sa femme Aurore valide... à une condition

Les chroniqueurs semblaient d'accord avec Cyril Hanouna. Reste à savoir ce qu'en pensera son épouse Aurore. Quelques minutes avant de faire passer Benjamin Castaldi sous le feu de la tondeuse, Cyril Hanouna a demandé l'accord de la femme de son chroniqueur. Cette dernière n'était pas contre voir son homme ramener une nouvelle coupe à la maison mais hors de question d'envisager la boule à zéro. Heureusement, ses désirs ont été entendus. Autre point et pas des moindres : la coupe était offerte et ce n'est pas Benjamin Castaldi que ça va déranger, bien au contraire !

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a souvent fait part des mauvaises expériences financières qu'il a vécues au cours de sa vie. Après avoir hérité d'une jolie somme d'un membre de sa famille, l'ancien présentateur de Secret Story a voulu s'en servir pour aider une chanteuse à lancer sa carrière. Benjamin Castaldi avait affaire à son agent pour discuter des détails du contrat dans lequel il s'était investi. Il n'en aura malheureusement jamais vu la couleur. Autre expérience malheureuse : l'investissement immobilier. A deux reprises, l'ex-mari de Flavie Flament a mis quelques beaux billets sur un immeuble et un grand château qui lui ont plus posé de problème qu'autre chose. Au moins, avec sa coupe courte, on ne verra plus les cheveux blancs que tout ces soucis lui ont fait pousser sur la tête.