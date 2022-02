Benjamin Castaldi et Flavie Flament : Photos de leur mariage au coût exorbitant

On le sait, Benjamin Castaldi a eu beaucoup de relations amoureuses dans sa vie. L'animateur a même été marié à quatre reprises ! D'abord avec Valérie Sapienza, avec qui il a eu ses deux fils Simon (21 ans) et Julien (25 ans), puis avec Flavie Flament, qui lui a donné un troisième enfant, Enzo (18 ans). Benjamin Castaldi a ensuite dit "oui" à Vanessa Broussouloux mais depuis 2016, c'est d'Aurore Aleman qu'il est l'époux, et avec qui il a eu un petit dernier, Gabriel (1 an et demi).

Son histoire la plus médiatisée reste sans doute celle qu'il a vécue avec Flavie Flament. Leur mariage exceptionnel est là pour le prouver. C'est en 2002 qu'a eu lieu la cérémonie, à la mairie de Bougival dans les Yvelines. Une vingtaine de proches seulement ont pu assister à l'échange de leurs voeux, découvrant ainsi Flavie Flament dans un tailleur blanc très élégant et Benjamin Castaldi chic dans un costume noir avec une chemise blanche et sans cravate. (Voir notre diaporama).

Mais, moins d'une heure plus tard, c'est au château de Groussay à Montfort-l'Amaury qu'une grande fête était organisée en présence de 500 personnes. Pour l'occasion, un dispositif exceptionnel avait été mis en place pour assurer la sécurité des époux et de leurs invités. Et pour cause, ce mariage était l'événement le plus glamour et attendu de l'époque. Ce fut également le plus onéreux pour Benjamin Castaldi comme il l'a confié en octobre 2021 dans Touche pas à mon poste. L'animateur s'en était toutefois bien sorti financièrement.

"C'est un magazine qui a payé à 90%. Ce magazine a fait faillite depuis, c'est vrai, c'était Jour de France ou un truc comme ça. On avait vendu l'exclusivité, je vais tout vous dire, pour 900 000 euros", avait-il révélé, suscitant le choc sur le plateau de C8. Il s'était alors rapidement repris : "C'était des francs à l'époque ! 900 000 francs !". Ce qui équivaut tout de même aujourd'hui à un peu plus de 180 000 euros. "Comme on était vraiment traqué par tout le monde, on s'était dit : 'On va faire une séance photo claire et net comme ça, il n'y aura pas de problème'", avait justifié Benjamin Castaldi, qui s'est retrouvé à ne payer que "10% du mariage".

"Le mariage était fou ! Il y avait tout le PAF ! Mais quand je vous dit tout le monde : patron de TF1, patron de M6, toutes les vedettes de télévision... Il m'avait gentiment invité", avait ajouté Valérie Bénaïm. Et de rappeler la folie du moment : "Benjamin ne peut pas s'en souvenir mais il y avais les gendarmes qui balisaient la route et avaient fait des déviations, parce qu'il y avait des gens sur le bord de la route, qui essayaient d'apercevoir quelque chose." Benjamin Castaldi avait alors précisé que pas moins de "90 gardes de sécurité" avaient également été sollicités.