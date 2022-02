Benjamin Castaldi et Flavie Flament : Leur fils Enzo (18 ans) sacrément changé... et bien tatoué !

Benjamin Castaldi et Flavie Flament ont beau êtres séparés depuis de nombreuses années maintenant, ils font encore partie de la vie de l'un et de l'autre grâce à leur fils Enzo. Et en ce 8 février 2022, les deux ex ont de quoi se réjouir puisque ce dernier fête ses 18 ans ! C'est donc tout naturellement qu'ils lui ont souhaité un bon anniversaire sur leurs comptes Instagram respectifs mais de manières différentes.

Benjamin Castaldi s'est montré nostalgique en postant une ancienne photo en noir et blanc de lui et son fils, à l'époque où Enzo était encore un jeune garçon. "18 ans aujourd'hui... Ça va si vite... Happy birthday mon fils !", a-t-il légendé.

Flavie Flament a de son côté dévoilé une photo beaucoup plus actuelle du jeune homme où il ne fait aucun doute qu'il a bien grandi. Sur l'image, Enzo a même la carrure d'un adulte avec un début de barbe sur le visage, des bijoux aux doigts et aux poignets, sans oublier un imposant tatouage représentant un serpent sur le bras droit. "Il est de ceux que personne ne soumet ni emprisonne. Il est libre, courageux, humble, honnête et émouvant. Que ce doit être beau d'être toi, Enzo! Je t'admire et je suis si fière. Joyeux anniversaire, mon fils. #18 ans #mesdeuxfilssontmajeurs", a-t-elle écrit, faisant référence à la fin à son fils aîné Antoine (né de ses amours avec son ex-mari Bernard Flament).