Benjamin Castaldi, son fils se lance dans le rap : premier clip diffusé, l'animateur "adore" !

Quatre mariages, et quatre enfants pour Benjamin Castaldi. L'animateur de 51 ans est en effet l'heureux papa de Julien (24 ans), Simon (21 ans), tous les nés de ses amours avec sa première femme Valérie Sapienza, Enzo (17 ans), fils qu'il a eu avec son ex-épouse Flavie Flament, et Gabriel (10 mois) dont la maman n'est autre que sa compagne actuelle Aurore Aleman. Parmi les quatre fils de Benjamin Castaldi, l'un se lance dans la musique...

Simon Castaldi, vu dans Les Princes et princesses de l'amour puis Objectif Reste du monde, est devenu une star de télé-réalité. son petit-frère Enzo tente de percer dans un tout autre domaine, le rap ! En effet, le fils de Benjamin Castaldi et Flavie Flament, qui a pris comme nom de scène La Zoz, a sorti le clip de son premier titre baptisé Caramel. Sur YouTube, la vidéo a déjà été visionnée par plus de 2600 personnes, même pas 24 heures après sa publication.

Sur ces images, le jeune Enzo Castaldi, les cheveux teints en blond platine, débite en t-shirt blanc, pantalon beige et baskets Air Jordan 4 de la collaboration Nike x Off White, un modèle rare et revendu hors de prix. Sur des sites spécialisés, la paire coûte plus de 2000 euros... et le jeune rappeur l'a "complètement ruinée" pour les besoins du clip !