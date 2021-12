Flavie Flament : Photos complices avec son fils Antoine, soutien de taille face aux "épreuves"

Sur les réseaux sociaux, Flavie Flament partage par moments quelques instants de son quotidien, comme beaucoup de personnalités. Ce jeudi 23 décembre 2021, l'animatrice de 47 ans se saisit de son compte Instagram pour publier de tendres photos avec son fils aîné Antoine, né de ses amours avec son ex-mari Bernard Flament. Des clichés qui marquent un jour spécial, celui du vingt-sixième anniversaire du jeune homme.

"PARTOUT. IL EST PARTOUT. Quand je regarde devant, quand je me retourne, à l'est, à l'ouest... Il est toujours là", écrit Flavie Flament en légende des six photos en duo, toutes des selfies, prises lors de vacances à la mer ou en ville, comme à New York par exemple. Et de poursuivre : "Félin, il se glisse dans ma vie comme un chat, se met à mon bras, sans même que je le lui demande... Dans les joies, dans les rires, dans la fantaisie... Dans les épreuves que m'impose un passé lâche et malhonnête. Il en a vu, des belles, et des bien pourries. Et au lieu de s'y vautrer, il oppose à l'obscur un sourire à nul autre pareil."