Flavie Flament radieuse avec son grand fils Antoine : le duo complice pour un mariage

Flavie Flament est une femme et une maman comblée. Dès que l'occasion se présente, l'animatrice de 47 ans partage des photos en compagnie de ses fils Antoine (né en 1995 de son ancienne union avec Bernard Flament) et Enzo (né en 2004 de son ancien mariage avec Benjamin Castaldi). Et bonne nouvelle pour ses abonnés, elle a publié un nouveau cliché sur lequel elle apparaît avec son ainé.

Dimanche dernier, Flavie Flament et Antoine étaient conviés à un événement spécial. L'un de leurs proches s'est marié et ils n'ont pas manqué de s'immortaliser lors de ce grand moment. Ainsi, les internautes ont pu découvrir la belle blonde vêtue d'une longue robe à motifs, avec deux beaux colliers. Côté coiffure, elle a opté pour les cheveux détachés. A ses côtés, Antoine est classe en costume trois pièces bleu nuit. Sa chemise blanche est légèrement ouverte et pas accessoirisé avec une cravate et il porte des lunettes de soleil noire afin d'apporter une touche décontractée. "Ce week-end, mon chevalier charmant (@antoineflament75) et moi, étions à la noce. C'est si beau quand les gens s'aiment. Ça fait croire en tout. Merci Dorothée et Thibaut", a écrit l'animatrice de RTL en légende de sa publication.