Benjamin Castaldi en couple avec Flavie Flament à l'époque de Loft Story : "Heureusement sinon..."

Les nostalgiques de Loft Story sont les plus heureux du monde. Le 8 avril 2021, C8 diffuse un prime en direct pour les vingt ans de l'émission. Aux commandes : Benjamin Castaldi qui a animé le programme à l'époque. A cette occasion, le présentateur de 51 ans a accordé une interview à nos confrères de Closer. Il s'est notamment confié sur son ex-romance avec Flavie Flament.

L'époux d'Aurore Aleman le reconnaît, il aurait "galéré" pendant plusieurs années avant de trouver l'émission qui le propulserait sur le devant de la scène s'il n'avait pas été embauché pour Loft Story. "Là j'ai eu la chance de présenter un format hors norme, d'être en direct au quotidien, sept jours sur sept, avec un prime-time chaque semaine pendant trois mois. C'est comme si j'avais gagné dix ans de télévision", a-t-il expliqué.

Mais qui dit succès, dit changement de vie. Du jour au lendemain, Benjamin Castaldi a dû être "très protégé". Il avait notamment un garde du corps et un chauffeur pour sa sécurité. "Je regrette de ne pas avoir profité de chaque moment à l'époque, de ne pas avoir eu conscience de vivre quelque chose d'historique. Je bossais tellement. (...) Franchement je n'avais pas de vie", a-t-il poursuivi.

La notoriété est aussi souvent synonyme de succès avec les femmes. On imagine qu'à l'époque il a dû recevoir de nombreuses déclarations enflammées. Malheureusement pour ses admiratrices, son coeur était déjà pris. "Avec les filles rien du tout, car je commençais mon histoire avec Flavie Flament. Et heureusement que j'étais en couple d'ailleurs parce que sinon... (il éclate de rire). Non de toute façon il y a vingt ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La popularité était beaucoup moins palpable qu'aujourd'hui", a déclaré Benjamin Castaldi.

C'est en 2002 que Flavie Flament et le chroniqueur de Touche pas à mon poste se sont mariés. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Enzo (né le 8 février 2004). Les tourtereaux se sont séparés en 2006 avant de divorcer deux ans plus tard. Bien qu'ils se réunissent parfois pour de grandes occasions, Benjamin Castaldi a révélé en mars 2020 que tout n'était pas rose entre son ex-femme et lui. "On est en bons termes. Mais ça reste des relations tendues. Il y a toujours des sujets qui fâchent liés au passé", a-t-il confié à Télé Loisirs.