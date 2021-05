Flavie Flament : Maman "chanceuse" avec ses deux fils, Enzo et Antoine

Enzo Castaldi a trois autres (demi-)frères, Simon, Julien et Gabriel (24, 20 ans et 9 mois). Les deux plus grands sont nés d'un autre précédent mariage de Benjamin Castaldi avec Valérie Sapienza. Le petit dernier, Gabriel, est le fruit de l'union en cours du chroniqueur de Touche pas à mon poste et Aurore Aleman.

Dans une récente émission de TPMP justement, Benjamin Castaldi décrivait sa relation conflictuelle avec ses garçons. "La question n'est pas de savoir si on est heureux de ce que l'on vit. Parce que tout le monde est malheureux. La question est de savoir comment on fait pour que les choses changent. Si chacun fait sa petite soirée, son petit machin... Moi je suis comme tout le monde, mes enfants me cassent la tête pour sortir, pour aller en soirée... Je lutte en permanence. Ils ont dix-sept ans, et c'est un drame."

Dans une autre interview accordée à France Dimanche, il déplorait leur manque de culture et d'histoire. Flavie Flament, elle, a visiblement accepté les orientations de ses deux garçons. Concernant Enzo, elle écrivait au moment de son anniversaire : "À 11 ans, il voulait les cheveux platine, à 14, il organisait tout seul son voyage au Japon, depuis 15, il porte des bagouses monumentales et oppose, aux esprits étriqués, un esprit brillant et un humour dévastateur. C'est un libre, un affranchi, une âme que personne n'emprisonnera. Mais ce qui m'épate le plus, c'est qu'Enzo est un grand bâtisseur. Doué d'amour, il l'est aussi de pardon pour les absents, les négligents, ceux qui n'ont pas encore compris qui il est vraiment. C'est grand. Enfin, Enzo est un artiste. Mais ça, vous le découvrirez certainement un jour."