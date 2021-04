Benjamin Castaldi en conflit permanent avec ses fils : "C'est un drame..."

Alors que la situation sanitaire ne semble pas s'arranger en France, d'autant plus depuis l'arrivée d'un nouveau variant inquiétant de la Covid-19, un ras-le-bol général se fait sentir. Ainsi, difficile pour la population du pays de continuer à respecter assidûment les mesures restrictives imposées par le gouvernement. On a pu le constater avec l'émergence de dîners clandestins par exemple. En outre, de plus en plus de jeunes se mettraient à braver les interdits. Benjamin Castaldi a été forcé de le reconnaître dans Touche pas à mon poste mardi 13 avril 2021.

Le chroniqueur a expliqué avoir un nouveau quotidien éreintant avec ses fils, Enzo (17 ans), Julien (24 ans) et Simon (20 ans). Père et fils sont désormais en conflit : "La question n'est pas de savoir si on est heureux de ce que l'on vit. Parce que tout le monde est malheureux. La question est de savoir comment on fait pour que les choses changent. Si chacun fait sa petite soirée, son petit machin... Moi je suis comme tout le monde, mes enfants me cassent la tête pour sortir, pour aller en soirée... Je lutte en permanence. Ils ont dix-sept ans, et c'est un drame", a-t-il confié.

Lassé par la situation, Benjamin Castaldi poursuit en déclarant ne plus supporter les écarts de conduite ni même les discours qui minimisent le danger du coronavirus, comme ceux de l'avocat Fabrice Di Vizio selon lui. "Avec des comportements comme ça, avec lui qui dit 'C'est pas grave, rien n'est grave'...", a-t-il lâché très remonté. Coupé par le principal intéressé, Benjamin Castaldi s'est emporté jusqu'à le faire quitter le plateau en plein direct. "Si tout le monde pense comme vous, on ne va jamais s'en sortir", lui a-t-il adressé une dernière fois avant son départ en trombe. Ambiance...