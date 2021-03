Flavie Flament : Ses ex-maris Benjamin Castaldi et Bernard, proches malgré eux depuis des années

Juste avant Touche pas à mon poste, C8 diffuse 6 à 7 avec Casta, un pré-TPMP avec Benjamin Castaldi aux commandes. Mercredi 10 mars 2021, l'animateur a présenté certains membres de son équipe en régie. Et surprise ! Il travaille avec le premier mari de son ex-femme Flavie Flament, avec qui il a un fils, Enzo.

Accompagné de Gilles Verdez, Benjamin Castaldi prend l'antenne depuis la régie après un magnéto. "Nous sommes de retour, dans la régie. Vous adorez cet endroit. C'est là que tout se joue", lâche le papa de Julien (24 ans), Simon (20 ans), Enzo (16 ans) et Gabriel (6 mois). Et de présenter aux téléspectateurs l'un des membres phares de la salle : "C'est amusant parce qu'aujourd'hui le réalisateur de l'émission, c'est Bernard Flament." Alors que ce dernier salue la caméra de la main, sans dire un mot, Benjamin Castaldi poursuit. "Et savez-vous qui il est ? C'est le premier mari de mon ex-femme Flavie Flament. Eh oui, le showbiz c'est une grande famille ! Tout le monde s'aime !", ajoute-t-il.

Benjamin Castaldi et Bernard Flament, une collaboration de longue date

Pour information, Flavie Flament est née Flavie Lecanu. Ce n'est qu'en 1993, lorsqu'elle a épousé le réalisateur Bernard Flament qu'elle a adopté son nom. Encore aujourd'hui, bien des années après leur divorce, l'animatrice a gardé cette identité. Le couple a eu ensemble un enfant, Antoine, aujourd'hui âgé de 25 ans.

Comment Benjamin Castaldi s'est-il retrouvé à travailler avec l'ex-mari de son ex-femme ? Cela n'a rien d'un hasard. Après avoir commencé sa carrière comme monteur, puis réalisateur-monteur, Bernard Flament s'est fait une place derrière la caméra et a travaillé avec de grandes chaînes françaises sur de belles émissions à l'instar de Toute une histoire (France 2), Fort Boyard (France 2), Le Juste prix (TF1) ou encore Questions pour un champion (France 3). Plus encore, Bernard Flament travaille également à la réalisation de Touche pas à mon poste, Balance ton post et C'est que de la télé, trois émissions phares de C8 présentées par Cyril Hanouna.

Mais ce n'est pas la première fois qu'il collabore avec l'amoureux d'Aurore Aleman : comme indiqué sur son profil LinkedIn, Bernard Flament a joué les réalisateurs dans Secret Story, émission de télé-réalité de TF1 présentée à l'époque par Benjamin Castaldi !