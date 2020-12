Flavie Flament lève le voile sur le "mystérieux" Antoine, sa "petite mocheté"

Le 23 décembre est un jour spécial pour Flavie Flament. Il y a vingt-six ans, l'animatrice de RTL âgée de 46 ans a donné naissance à son fils aîné Antoine, fruit de ses anciennes amours avec le réalisateur Bernard Flament. Sur Instagram, elle a donc souhaité lui faire une belle déclaration pour son anniversaire.

Rares sont les fois où Flavie Flament dévoile des photos de ses fils Antoine et Enzo (16 ans, né de son ancienne union avec Benjamin Castaldi). Mais dès que l'occasion se présente, la belle blonde ne peut s'empêcher de leur crier son amour et sa fierté. Ce mercredi, à l'occasion des 26 ans de son aîné, elle a partagé une photo en noir et blanc du beau brun. Il fixe l'objectif avec des lunettes de soleil qui lui donnent un air mystérieux. Mais sa maman a levé le voile sur sa personnalité en légende : "Quand il était petit, il passait des heures accroupi devant un nid de fourmis, à observer le manège de la colonie... Il avait toujours les genoux écorchés, et une petite mèche rebelle sur le haut de la tête. C'était un petit garçon sensible, doté d'un sacré tempérament et de ce je ne sais quoi qui le rendait déjà un peu mystérieux. Antoine est beau. Mais plus encore que laisse à voir cette photo. Antoine est une personne grande, par sa grâce, son âme et ses valeurs, sa fidélité infaillible, par sa force délicate devant les épreuves qui dicte un profond respect. Il est un peu d'ailleurs, un artiste, un photographe de talent, un monde complexe et passionnant à lui tout seul. Bon anniversaire, mon fils, ma fierté."