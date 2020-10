Flavie Flament violée à 13 ans : ses deux fils, Antoine et Enzo, "ont très bien compris"

Elle est sur tous les fronts. Le 30 septembre 2020, Flavie Flament a sorti un nouveau roman, une jolie histoire d'amour sur fond de Covid, intitulée L'Etreinte (publié aux éditions Lattès). Elle a également accepté d'être la voix off qui narre l'ignoble féminicide dont a été victime Marine Dupuy, assassinée au couteau par son mari en août 2014, dans l'émission Crime conjugal : pourquoi ils ont tué leur femme ?, sur RMC Story. Dès qu'elle prend la parole, c'est généralement pour défendre une cause qui lui tient à coeur. Et ça, ses deux fils Antoine et Enzo l'ont bien compris.

Il fallait qu'ils comprennent et ils ont très bien compris

Quand Flavie Flament a dénoncé le photographe David Hamilton, qui l'a violée adolescente, ses enfants avaient 11 et 20 ans. Mais le fait que leur maman ait besoin d'écrire La Consolation, pour exorciser cet épisode de sa jeunesse, sonnait comme une évidence. "J'ai toujours privilégié la parole avec mes enfants, explique-t-elle à Télé Loisirs. Ils ont été élevés avec la valeur du respect de l'autre. Pour moi, c'était fondamental que ce soit ainsi. Il fallait qu'ils comprennent et ils ont très bien compris. De par ce qui m'est arrivé, je les ai d'autant plus sensibilisés."

Flavie Flament souffre toujours

Engagée, Flavie Flament écrit sur ces thématiques qui lui sont si chères. Elle en parle librement à la radio, sur les ondes de RTL, garde toujours en tête qu'il faut lutter contre ces violences faites aux enfants pour éviter que les schémas ne se reproduisent. "Il arrive parfois que ces enfants cabossés, pour qui la violence sous toutes ses formes s'est installée au quotidien, en viennent, une fois devenus adultes, à la violence conjugale, regrette-t-elle. Hélas ces passerelles existent." Maman de deux enfants - elle a eu Antoine avec Bernard Flament et Enzo avec Benjamin Castaldi -, l'animatrice a choisi l'amour en guise de remède. Hélas, le temps ne guérit pas toutes les blessures. Interrogée sur ses souffrances personnelles, elle l'affirme : "Ce le sera toute ma vie. Le dire, c'est surtout avancer..."