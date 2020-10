Flavie Flament maman comblée : rare photo de ses deux fils réunis

Le week-end est certainement passé trop vite pour Flavie Flament, qui aurait sans doute bien voulu le prolonger tant elle a passé du bon temps avec ses deux fils, Antoine (25 ans) et Enzo (16 ans). Dimanche, le trio s'est rendu dans le domaine de Chaumont-sur-Loire, dont les jardins sont incontournables. Sur Instagram, Flavie Flament a bien entendu partagé quelques instants volés de cette sortie familiale.

Sur une photo, ils apparaissent tous trois tout sourire, quand sur une autre, les frères sont pris de dos en train de suivre le parcours fleuri du domaine. "Mes fleurs des champs", commente, inspirée, la célèbre maman. Antoine et Enzo ont beau être nés de relations différentes, l'aîné de la relation passée de Flavie Flament avec le réalisateur Bernard Flament et le second de celle avec Benjamin Castaldi, ils font alors preuve d'une grande complicité, et ce malgré des vies bien différentes. En effet, Antoine et Enzo ne se côtoient pas au quotidien, ni leur mère d'ailleurs.

Enzo a choisi de vivre chez son père

Si Antoine évolue de son côté en tant que photographe, Enzo a quant à lui choisi de poursuivre ses études en vivant chez son père. "Il vit à 100% avec nous depuis quatre ans. C'était son souhait. Mais je vous rassure, tout se passe très bien avec sa maman", avait confié Benjamin Castaldi lors d'une interview pour Gala. Il en va de même pour un autre de ses fils, Simon (20 ans), issu de sa relation avec Valérie Sapienza. "Simon commençait à délaisser les études. Quand il a eu 14 ans, sa mère a donc pensé qu'il serait bon qu'il change d'environnement. Enzo a ressenti le besoin de vivre auprès de ses frères, il a donc suivi. Tout a été décidé en accord avec leurs mères."

Simon a toutefois récemment déserté la maison familiale en rejoignant le tournage de la nouvelle et huitième saison des Princes et des Princesses de l'amour. Le jeune homme s'apprête donc à faire son entrée dans le monde de la télé-réalité et fait partie d'un casting qui s'annonce d'ores et déjà haut en couleur avec Alix, Beverly ou encore Mujdat.