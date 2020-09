Flavie Flament : Photo complice avec son fils, la ressemblance est frappante

Flavie Flament semble plus épanouie que jamais. Sur Instagram du moins, elle s'affiche radieuse au côté de son fils aîné, Antoine, né en 1995 de sa relation passée avec le réalisateur Bernard Flament. Une photo complice publiée hier, jeudi 10 septembre 2020, et qui a fait réagir les fans de l'animatrice de M6 qui officie également sur les ondes de RTL.

C'est lors d'une balade mère-fils à Paris, précisément sur le célèbre pont des Arts, que Flavie Flament a pris la pose. Sur le réseau social de partage d'images, elle a publié une série de trois photos : un selfie avec Antoine, qui apparaît masqué, et deux autres photos floues d'elle souriante et respirant le bonheur. "Sous le pont des Arts coule la Seine", écrit-elle en légende de ce post.

En commentaire, les internautes ont complimenté la belle Flavie Flament, mais pas uniquement. Ils ont en effet été nombreux à souligner la ressemblance entre l'animatrice de 46 ans et Antoine, âgé de 25 ans et photographe de profession, dont on ne voit que le haut du visage, le bas étant caché par son masque. Certains estiment que le jeune homme a le même regard que sa maman, d'autres sont formels : c'est son sosie !