Benjamin Castaldi "ringard" pour draguer Flavie Flament, Cyril Hanouna intraitable

Chaque début de Touche pas à mon poste est l'occasion pourCyril Hanouna pour en apprendre un peu plus sur la vie de ses chroniqueurs. Et ce jeudi 17 mars 2022, l'animateur de 47 ans s'est penché sur leur vie privée et la manière dont ils avaient séduit leurs partenaires respectifs. Delphine Wespiser a évoqué sa première rencontre avec Roger avant que le tour de Benjamin Castaldi n'arrive. Cyril Hanouna adore titiller l'ancien animateur de Secret Story sur le nombre de ses conquêtes mais ce soir-là, c'est son histoire avec Flavie Flament qui l'a le plus intéressée. Toujours partant pour dévoiler ses petits secrets, Benjamin Castaldi est revenu sur le coup de foudre qu'ils ont vécu sur le plateau de l'émission Les Petits princes en 2000 et sur la manière dont il lui a fait - quand même - la cour.

En couple à l'époque de ce coup de Cupidon, Benjamin Castaldi a pris les devants avecFlavie Flament : "Je l'ai invitée après à déjeuner. Moi, j'étais marié à l'époque. On était allé manger dans un restaurant japonais". L'histoire n'avait a priori rien de bien originale avant qu'il ne termine : "Entre deux sushis, je lui ai dit : 'J'ai un problème, je crois bien que je t'aime'". Une phrase que Cyril Hanouna avait sortie de lui-même pour rigoler juste avant que Benjamin Castaldi ne la confirme. L'animateur s'est alors moqué sans retenue de son chroniqueur qu'il a traité de "ringard". Certes, en termes de séduction, on a déjà vu mieux mais comme l'a indiqué le principal intéressé, "ça a marché, ça a fonctionné" ! A tel point que deux mois plus tard, il quittait sa femme (Valérie Sapienza) pour officialiser avec Flavie Flament.

En septembre 2002, deux ans après leur rencontre, Flavie Flament et Benjamin Castaldi se marient à la mairie de Bougival avant une grande fête organisée avec leurs proches au château de Groussay à Montfort-L'Amaury dans les Yvelines. Deux ans plus tard, le 8 février 2004, naissait Enzo, seul enfant que le couple aura ensemble. En 2006, le duo le plus glamour du PAF annonce sa séparation, au grand dam de tous ceux qui les prenaient en exemple. Ce n'est qu'en 2008 qu'ils actent leur divorce. Aujourd'hui, Flavie Flament et Benjamin Castaldi ont chacun refait leur vie. Et c'est sans doute mieux comme ça !