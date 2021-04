Delphine Wespiser, des débuts très maladroits avec son chéri Roger : "Il s'est vraiment grillé !" (EXCLU)

Mais le gars il est mort, il s'est vraiment grillé !

Il faut croire que des ailes ont poussé dans le dos de Roger quand il a aperçu les beaux yeux de Delphine Wespiser sur le dancefloor. Prenant son courage à deux mains, il lui a même demandé une photographie souvenir avec un brin de maladresse. "Il l'a postée dès le lendemain sur Facebook pour faire de la pub à sa boîte, dénonce-t-elle en riant. Donc je me suis dit, : Mais le gars il est mort, il s'est vraiment grillé !'. Puis petit à petit on a discuté. Puis il m'a parlé de sport et il m'a proposé de courir ensemble. Et puis on s'est revu, on s'est revu, et puis voilà..."

La fameuse photographie est longtemps restée secrète, excepté pour les clients de la discothèque. Pendant plus d'un an, les tourtereaux ont préféré s'aimer dans l'ombre. "Je me suis mis avec quelqu'un qui a plus du double de mon âge, il fallait déjà que moi je l'accepte, résume Delphine Wespiser. Puis que je le fasse accepter à notre entourage. J'avais 24 ans. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ne nous regardent plus. Ce n'est pas facile d'être un couple différent, mais une fois qu'on dépassé tout ça, c'est tellement bien. Je suis tellement contente de l'avoir rencontré parce que c'est mon âme soeur. On est hyper bien et les gens le voient." Jolie petite histoire...

