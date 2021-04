Delphine Wespiser victime de gestes déplacés et de harcèlement : "J'ai porté plainte"

Le 31 mars 2021, Benjamin Castaldi était aux commandes d'un nouveau numéro de 6 à 7 avec Casta. Et au cours de l'émission, Delphine Wespiser a fait des confidences sur son passé de Miss France.

La vie de la jeune femme de 29 ans a changé le 3 décembre 2011. Ce jour-là, Delphine Wespiser a été élue Miss France 2012 devant des millions de téléspectateurs, au terme d'une belle soirée qui se déroulait au Parc des expositions de Penfeld, à Guilers, près de Brest. Comme toutes les reines de beauté, elle a ensuite enchaîné les soirées, puis les galas. Et tout ne se passait pas toujours comme prévu.

Delphine Wespiser a révélé qu'à plusieurs reprises, des hommes politiques ont eu des gestes déplacés envers elle : "Surtout pendant les séances photos avec les politiques, quand on est une jeune Miss on va faire des photos avec plein de monde. Et très souvent les mains descendent pendant le shooting. Dès que ça arrivait, je les remontais. C'est très gênant."

Ce n'est pas tout, Delphine Wespiser a révélé que certains fans étaient un peu trop obsédés par elle. Si au départ, ils se contentaient de lui écrire des lettres, les choses ont dérapé ensuite : "Ils me dessinaient nue et ensuite ils sont venus chez moi. Ils ont demandé à mes parents s'ils pouvaient m'emmener. On a porté plainte et on a eu peur." La compagne de Roger a également fait face à des hommes riches qui lui ont dit que si elle se mariait avec eux, ils allaient lui offrir une vie de rêve. Des propositions qu'elle a bien entendu déclinées.

Aujourd'hui, "les gens ne le font plus", précise Delphine Wespiser. Ils ont sans doute préféré se concentrer sur d'autres Miss car elle n'est pas la seule à avoir été victimes de gestes déplacés ou de harcèlement. Récemment, Vaimalama Chaves a révélé qu'elle recevait des photos dénudées ou que certains avaient déjà eu les mains baladeuses.