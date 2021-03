Vaimalama Chaves destinataire de photos immondes : "C'est son anatomie masculine diminuée qui apparaît"

Comme beaucoup trop de femmes, Vaimalama Chaves a été la victime de plusieurs exhibitionnistes. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare qu'elle qu'elle reçoive des photos de sexes masculins non-sollicitées. Invitée de l'émission L'instant DeLuxe sur Non Stop People le mardi 2 mars 2021, l'ancienne Miss France a déploré en avoir beaucoup trop vu.

"Aujourd'hui, quand on reçoit un nude, d'un gars qui a envoyé ça, qu'on ne connaît ni d'Eve, ni d'Adam, que la photo et là et que clairement, c'est son anatomie masculine diminuée qui apparaît", a regretté Vaimalama Chaves auprès de nos confrères. "Quand c'est un gars qui envoie une photo, on dirait un rat crevé qui tient dans la main !", décrit-elle avec dégoût.

L'occasion pour Vaimalama Chaves de rappeler les règles du consentement, dont beaucoup semblent s'affranchir sur les réseaux sociaux. "Déjà, on demande si on veut recevoir ce genre de photos, et après seulement, si on dit oui, c'est à ce moment-là qu'on envoie", ajoute-t-elle.

Depuis le début de son sacre, "Vai" a été victime d'agressions physiques. "Il y a des mains baladeuses, même juste un contact physique. Pas aux fesses non, j'écrase les pieds en général avant que ça n'arrive. Il n'y a pas que les Miss qui sont concernées", déplore la musicienne. Des agressions survenues pendant son année Miss France. "Quand y'en a un qui s'accroche au niveau de ma taille et commence à descendre un peu... là, ça passe pas (...) Y'en a ils sont audacieux, parfois ça dépasse l'audace. Il s'agit juste de toupet. C'est de la bêtise, c'est pour voir s'il se passerait quelque chose ou pas", regrette Vaimalama Chaves.

Depuis la fin de son règne - et l'instauration de distances sociales salvatrices -, la jeune artiste de 26 ans explique avoir vu ces agressions diminuer. Pour rappel, Vaimalama Chaves avait officialisé son couple avec Nicolas Fleury, champion du monde de cyclisme en équipe, en septembre dernier.