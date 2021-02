Vaimalama Chaves opérée des yeux, un choix "pas anodin" : "J'avais vraiment peur..."

Dans la journée de jeudi 25 février 2021, Vaimalama Chaves a révélé avoir eu recours à une opération des yeux afin de corriger ses problèmes de myopie. L'ancienne Miss France a partagé des photos d'elle arrivant à une clinique spécialisée à Paris en compagnie de son chéri Nicolas Fleury. "C'est le grand moment ! Bye bye les lunettes", s'est-elle réjouit sur ses réseaux sociaux. Un peu plus tard, la jolie tahitienne était déjà prête à repartir chez elle pour sa convalescence. Forcément, ses yeux doivent aujourd'hui être très protégés. Des lunettes de soleil sont donc fortement recommandées à la sortie de la clinique pour contrer les UV solaires, toxiques pour la cornée. Mais Vaimalama Chaves a opté pour... un masque de ski ! "Les Daft Punk sont de retour", s'est-elle amusée en story Instagram.

Une fois rentrée chez elle, Vaimalama Chaves n'a semble-t-il plus eu le coeur à rire tant la douleur était forte. Ce vendredi 26 février, elle a malgré tout rassuré sa communauté. "Tout va bien, c'était très douloureux hier soir mais heureusement mon infirmier est au top !", a-t-elle déclaré sous une photo d'elle dans son lit et munie de deux cotons sur ses yeux. Après quoi, celle qui a longtemps été complexée par son poids a pris la parole pour faire le point sur son opération. "Là on est à J+1, et je vous parle dans le noir parce que je n'arrive pas à ouvrir les yeux face à la lumière. Je suis devenue photophobique. (Photophobique est dit de quelqu'un qui a peur de la lumière mais en vrai je n'en ai pas peur hein. Ça me fait mal aux yeux juste)", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "Prendre la décision de se faire opérer des yeux, ce n'est pas anodin, et ce n'était pas un choix facile à faire, surtout que j'avais vraiment peur. J'ai repoussé plusieurs fois l'opération parce que je n'arrivais pas à me dire qu'il fallait que je le fasse. Quoi qu'il en soit, j'ai sauté le pas et c'est passé assez vite en vrai."

On voit tout !

Vaimalama Chaves a ensuite pris soin de détailler le déroulement d'une opération type, qu'elle estime durer "15 min top chrono". "Prise en charge à la clinique, on te sape comme jaja. Installation et check des yeux pour s'assurer d'être dans de bonnes conditions pour l'opération. Gouttes anesthésiantes pour les yeux (anesthésie locale : on voit tout !). Tu t'installes sur la table, un écarte paupières s'assure de te faire tout voir. Le chirurgien arrive, il opère 20 secondes par oeil à peu près et c'est bon", a-t-elle expliqué. Si l'on peut penser que le plus dur est alors passé, il n'en est rien d'après la jolie brune : "Une fois que c'est terminé, tu as encore l'anesthésie qui t'empêches d'avoir bien mal mais quand ça part tu douilles très fort le premier soir... Ça fait très très très mal comme si tu avais du sable sous la paupière, on a les yeux qui coulent..." Heureusement, la douleur s'atténuerait de jour en jour. De quoi ne pas faire regretter Vaimalama Chaves. "Il parait que ça vaut le coup, j'y suis pas encore mais on y est presque", garde-t-elle espoir.