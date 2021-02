Vaimalama Chaves ex-ronde : confidences sur l'accident qui a tout fait basculer...

Le 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves a vu sa vie changer. Ce jour-là, la belle brune désormais âgée de 26 ans a été sacrée Miss France 2019. Un sacre qui lui a permis de réaliser l'un de ses rêves : se lancer dans la chanson. Si dernièrement elle se faisait quelque peu discrète, l'ancienne reine de beauté a accepté l'invitation d'Evelyne Thomas, sur Non Stop People, pour se confier. L'occasion pour elle de revenir sur l'accident qui a eu des conséquences sur son poids.

Dans l'émission du 24 février, Vaimalama Chaves est revenue sur son rapport à son image. Si aujourd'hui elle assume sa silhouette, cela n'a pas toujours été le cas. Alors qu'elle était au collège, celle qui a pesé jusqu'à 84 kilos, a subi des moqueries "assez dures" de la part de ses camarades. "J'allais m'enfermer dans la bibliothèque, je ne répondais pas. Ça ne m'intéressait pas. La transition au lycée n'était pas très facile", a-t-elle précisé.

Vaimalama a ensuite dévoilé la raison de sa prise de poids : "J'avais eu un accident de vélo avec une rupture du ligament croisé et une hospitalisation où je n'ai pas pu bouger. Là, on voit le corps qui change et ça ne nous plaît pas et je fais les choses qu'il faut pour tendre vers ce qu'il me plaît davantage." L'ex-Miss France a finalement perdu du poids car cela lui plaisait de mettre des vêtements à la mode tout en se sentant à l'aise dans son corps.

Aujourd'hui, la compagne de Nicolas Fleury s'assume à 100%. Quand certains internautes se permettent de faire des commentaires négatifs sur son corps, cela ne la touche donc aucunement. En juillet 2019 par exemple, elle a répondu aux personnes qui lui faisaient remarquer qu'elle avait pris quelques kilos, lors d'une interview pour Télé Star : "Moi au moins, j'ai un cerveau. (...) Oui, j'ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux."