Vaimalama Chaves : Son nouvel objet fétiche, un "vibromasseur à percussions" ?

Le 19 février 2021, Vaimalama Chaves a dévoilé son nouvel objet fétiche sur Instagram. Un mystérieux accessoire qui aurait été recommandé par son médecin et qui a suscité de nombreuses interrogations chez les abonnés de Miss France 2019. "Je suis allée chez le docteur ce matin ! Elle m'a clairement ordonné ce traitement... Attention les yeux ça va piquer...", a écrit la jeune femme de 26 ans avant de dévoiler le fameux traitement médical qu'elle doit désormais suivre...

De couleur noire avec un embout ressemblant à peu de choses près au sextoy de Samantha Jones dans la série Sex And The City, cet étrange accessoire a causé de nombreuses interrogations de la part des followers de l'ancienne reine de beauté, certains le comparant même à un "vibromasseur à percussions". Amusée, la compagne de Nicolas Fleury a finalement expliqué quel était le but de cet objet.

Bien que les sensations ressenties sont proches de celles d'un "marteau piqueur" pour Vaimalama, il ne s'agit en aucun cas d'un vibromasseur dédié au plaisir féminin. En réalité, ce curieux pistolet est destiné à masser le corps afin d'atténuer les douleurs musculaires. Tout simplement ! Un nouveau traitement qui soulage avec une grande efficacité ses courbatures et qui pourrait aussi servir à son amoureux.

Pour rappel, Vaimalama Chaves a officialisé sa relation avec Nicolas Fleury en août 2020 après que le sportif a rencontré toute sa famille à Tahiti. Dans l'émission 50 Mn Inside diffusée le 12 décembre 2020 sur TF1, le jeune homme avait révélé les dessous de sa rencontre si particulière avec la très jolie brune : "J'étais étudiant aux Arts et Métiers qui organise chaque année un grand gala. J'étais responsable d'inviter des personnalités connues. J'étais censée m'occuper de Vai toute la soirée. On s'est rencontrés à ce moment-là..." Depuis, les tourtereaux nagent dans le bonheur et ont décidé d'emménager ensemble.