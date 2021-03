Delphine Wespiser embarrassée : son compagnon révèle ses petites addictions passées, "mais pourquoi tu dis ça ?"

On peut dire qu'elle lui a couru après. En couple avec Roger Erhart depuis l'année 2015, Delphine Wespiser avoue être tombée sous son charme il y a plusieurs années... en pleine séance de sport. "Avant de se mettre ensemble, il me disait : 'Tiens, cet après-midi tu voudrais pas venir faire un footing entre copains, en tout bien, tout honneur ?', raconte la la gardienne du Fort Boyard ans l'émission 50' Inside. Et c'est vrai que je mettais mes baskets, et je souriais en les mettant parce que je savais que j'allais retrouver quelqu'un de très très solaire. Quand je courais, j'étais derrière à la ramasse. Je le détestais parce qu'il me disait : 'Allez, allez !' Et en même temps, je sentais son parfum sucré. Je me disais : 'C'est peut-être mon futur'. Et en tout cas, c'est mon futur, c'est mon présent."

C'était la période où tu faisais beaucoup la fête

Prendre soin d'elle, se tourner vers la voie du bien-être l'aura menée sur tous les bons chemins. Elle doit son histoire d'amour, quelque part, à ses efforts physiques. Mais Delphine Wespiser est également l'auteure d'un ouvrage intitulé Devenir pleinement et sereinement soi, sorti le 18 mars 2021 aux éditions First, dans lequel elle divulgue des conseils pour bien dormir, bien manger, bien s'écouter. De jolies résolutions qui n'ont pas toujours été d'actualité... encore moins quand elle a rencontré Roger Erhart. "C'était la période où tu faisais beaucoup la fête, se souvient-il. À ce moment-là, je lui ai dit : 'Faire la fête, c'est génial. C'est super, profite. Ça peut être très vite néfaste pour ta santé. Je lui ai expliqué que quand on boit, quand on fume..."

Ce n'est pas un hasard si je suis amoureuse de quelqu'un qui a le double de mon âge

Delphine Wespiser n'avait peut-être pas prévu de révéler ses petits plaisirs coupables passés au monde entier. "Chut ! C'était ma crise d'adolescence... Mais pourquoi tu dis ça ?" s'est-elle écriée en entendant le discours de son compagnon. Une petite boulette qui, soyons-en sûr, a vite été pardonnée. "Je me sens beaucoup mieux dans mon coeur et dans mon corps qu'en 2012, expliquait l'ancienne Miss France dans les colonnes du magazine France Dimanche. Ce n'est pas l'année que j'aimerais revivre, mais c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis celle que je suis. Moins timide déjà. Et cela m'a fait voyager à travers le monde, moi qui était si casanière ; ça m'a permis de vivre tant de choses extraordinaires et d'envisager l'autre autrement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si je suis amoureuse de quelqu'un qui a le double de mon âge..."