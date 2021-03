Delphine Wespiser : Bientôt un bébé avec Roger ? "L'idée a germé..."

L'année 2012, elle s'en souviendra pour toujours. Quelques jours avant que ne sonne les douze coups du réveillon, Delphine Wespiser était sonnée par une nouvelle extraordinaire : c'était elle qui remportait le titre de Miss France, à 19 ans, dans la ville de Brest. Et si ce mandat a changé sa vie, la jeune femme semble n'avoir trouvé la paix qu'un peu plus tard. C'est sans doute pourquoi elle sort, le 18 mars 2021, un ouvrage de développement personnel intitulé Devenir pleinement et sereinement soi, aux éditions First.

"Je me sens beaucoup mieux dans mon coeur et dans mon corps qu'en 2012, explique Delphine Wespiser dans les colonnes du magazine France Dimanche. Ce n'est pas l'année que j'aimerais revivre, mais c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis celle que je suis. Moins timide déjà. Et cela m'a fait voyager à travers le monde, moi qui était si casanière ; ça m'a permis de vivre tant de choses extraordinaires et d'envisager l'autre autrement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si je suis amoureuse de quelqu'un qui a le double de mon âge."