Delphine Wespiser en couple : son Roger est plus connu qu'elle ! Ses étonnantes confidences

Depuis quatre ans, Delphine Wespiser est une femme amoureuse. Elle partage sa vie avec Roger, de 26 ans son aîné. Un détail sans importance pour le couple qui s'affiche publiquement sans problème. On se souvient d'ailleurs qu'en 2018, ils offraient un spectacle torride aux paparazzi en échangeant des baisers fougueux dans l'eau lors de vacances en Tunisie. "L'amour n'a pas de différence d'âge", Delphine aime-t-elle à rappeler régulièrement. Et Roger (54 ans) partage tout à fait cette philosophie de vie, allant jusqu'à apprécier être sous le feu des projecteurs grâce à sa relation avec Miss France 2012.

"Mon chéri est très content d'être médiatisé", a confié Delphine Wespiser dans le nouveau numéro de Télé Star, à paraître ce lundi 21 décembre 2020. À en croire la jolie brunette de 28 ans, c'est même lui la véritable star de leur couple ! "D'ailleurs quand je me balade sans maquillage avec lui à Paris, c'est Roger que les gens ont tendance à reconnaître en premier !", rapporte la star de l'émission Ford Boyard. Et pour elle de reconnaître, lucide : "On est un couple atypique, alors si on essayait de se cacher, ce serait pire..."

En voulant assumer leur amour au grand jour après leur rencontre en boîte de nuit, Delphine et Roger se sont tout de même heurtés à quelques obstacles. Notamment du côté de l'entourage de la reine de beauté. "Ce qui n'était pas évident, c'était le regard des amis, de la famille. La famille, c'était juste horrible. C'était la troisième guerre mondiale chez moi. J'ai vu mes parents pleurer", révélait-elle dans un documentaire consacré aux Miss France en 2019. Un parcours semé d'embûches qu'elle ne regrette pas tant elle est heureuse. "Roger est un soleil. Il m'apaise, me donne de la confiance en moi, me fait me sentir bien. Dans ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'étais avec lui", avait-elle ajouté.

Les amoureux songent même à avoir un enfant depuis le premier confinement, au printemps dernier, même si Delphine Wespiser reste concentrée sur sa carrière professionnelle. "Ça attendra parce que j'ai beaucoup de projets pro comme le livre que j'écris pour la fin de l'année sur les choses (alimentation, bienveillance...) dans ma vie que j'applique et qui fonctionnent", a-t-elle récemment déclaré lors d'une interview pour Public.