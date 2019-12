Delphine Wespiser en couple avec Roger : "Ce qui n'était pas évident..."

Delphine Wespiser (27 ans) est folle amoureuse de son compagnon, Roger (54 ans). Si aujourd'hui, elle assume pleinement leur relation, cela n'a pas toujours été le cas à cause de leur différence d'âge, comme elle l'a confié dans le cadre du documentaire L'Incroyable Destin des Miss, diffusé sur C8 le 10 décembre 2019.

Miss France 2012 a ouvert les portes de chez elle afin de se confier sur son année de Miss, mais également sur son histoire d'amour avec Roger. Les téléspectateurs ont donc appris qu'elle avait 24 ans quand ils se sont rencontrés lors d'une soirée en boîte de nuit. Elle tentait de se remettre d'une rupture douloureuse et avait donc le coeur à simplement faire la fête. "C'est moi qui suis allée vers lui. Il m'a relevée", a confié Delphine Wespiser.

Au départ, elle ne souhaitait pas avoir une relation sérieuse avec Roger. Elle le voulait auprès d'elle en tant que "sex friend" comme l'a expliqué son petit ami qui était pourtant "un coureur de jupons". Mais il lui a posé un ultimatum : soit ils vivaient une relation sérieuse, soit il ne la reverrait plus. Finalement, la jeune femme a accepté de se lancer de nouveau dans une véritable histoire. "Aujourd'hui c'est sérieux, c'est profond. (...) Roger est un soleil. Il m'apaise, me donne de la confiance en moi, me fait me sentir bien. Dans ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que j'étais avec lui", a précisé l'ancienne reine de beauté.

Une fois leur relation officielle, Delphine Wespiser l'a présenté à ses proches. Mais tout ne s'est pas passé comme elle l'aurait souhaité : "Ce qui n'était pas évident, c'était le regard des amis, de la famille. La famille, c'était juste horrible. C'était la troisième Guerre mondiale chez moi. J'ai vu mes parents pleurer. (...) Même quand j'étais dans la rue et que les gens nous regardaient, je lui lâchais la main parce que je n'assumais pas."

Fort heureusement, c'est du passé aujourd'hui.