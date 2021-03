Delphine Wespiser et son couple "différent" avec Roger, beaucoup plus âgé, inspire des femmes

Le 4 décembre 2015, Delphine Wespiser rencontrait pour la première fois Roger Erhart, de vingt-six ans son aîné. Patron de boîtes de nuit, l'homme tape immédiatement dans l'oeil de Miss France 2012. S'ensuit une amitié amoureuse entre eux qui finira vite par déboucher sur une relation plus sérieuse.

Interviewée par les journalistes de TF1 le 27 mars 2021 dans l'émission 50 Mn Inside, la jeune femme de 29 ans a raconté comment son compagnon avait pu la séduire grâce... au sport. "Je peux dire que je suis tombée amoureuse en courant. Parce que c'est vrai qu'avant de se mettre ensemble il me disait : 'Tiens cet après-midi t'aimerais pas venir faire un footing entre copains en tout bien tout honneur'", confie-t-elle. Depuis, Delphine et Roger ne se sont jamais lâchés. Pourtant cette histoire d'amour a causé de nombreux soucis à l'ancienne reine de beauté reconvertie à la télé que ce soit dans son environnement familial ou professionnel. En cause : leur très grande différence d'âge.

N'ayant que faire du qu'en-dira-t-on, Delphine et Roger sont toujours ensemble et vivent une relation sereine à deux. Si elle pense "apporter un cadre" à son homme, il lui offre "une protection et de la légèreté" selon elle. "Ensemble, on arrive vraiment à former une belle équipe", confie la chroniqueuse télé. Une histoire qui a également servi de modèle à d'autres femmes comme elle l'explique à 50 Mn Inside : "Je reçois beaucoup de lettres de jeunes filles qui ont un écart d'âge avec leurs copains, et qui me disent : 'Je sais pas ce que je dois faire vis-à-vis de mes parents. C'est bien que tu montres ce couple qui est vraiment différent'", déclare-t-elle avant d'ajouter : "Il faut vraiment comprendre que tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie !"

"26 ans de différence, ça peut être choquant. Ce qui n'était pas évident, c'était le regard des amis, de la famille. La famille, c'était juste horrible, c'était la troisième guerre mondiale chez moi, vraiment. J'ai vu mon père pleurer. Ma mère, pleurer", révélait-elle dans l'émission L'incroyable destin des Miss tandis qu'un chroniqueur de TPMP dévoilait en 2020 que Delphine avait été "exclue" des autres Miss en raison de son histoire avec Roger. "Elle sort un peu des sentiers battus [...] On nous raconte des contes de fées, la Miss France doit se trouver un mari de son âge. Delphine a un compagnon plus âgé qu'elle, ça ne rentre pas dans la norme..." expliquait Guillaume Genton.