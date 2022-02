"J'ai pensé à me foutre une balle dans la tête : "Benjamin Castaldi évoque ses envies suicidaires

Le suicide de l'ex-Miss USA Cheslie Kryst a provoqué le choc et l'émoi dans le monde. La jeune femme s'est donnée la mort le 30 janvier 2022 à l'âge de 28 ans. Un sujet sur lequel les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8) se sont exprimés, le 3 février. Les téléspectateurs ont ainsi appris que Benjamin Castaldi a déjà pensé mettre fin à ses jours.

"La pression est-elle trop forte quand on est une célébrité ?". C'est la question qu'a posée Cyril Hanouna à ses équipes afin de réagir au suicide de l'ex-Miss USA. "J'ai vraiment pensé un jour me foutre une balle dans la tête, bien évidemment", a tout d'abord lancé l'époux d'Aurore Aleman. Il s'est en effet déjà retrouvé dans une situation où il avait l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. "Et on pense au pire", a-t-il ajouté. Il a ensuite souligné qu'il valait mieux avoir un gros mental et être bien entouré. Il a heureusement pensé à sa famille en ses jours sombres. "Je n'ai pas été au bout de ça, parce que j'ai des enfants et que c'est très égoïste", a-t-il poursuivi.

Benjamin Castaldi est l'heureux papa de Julien, Simon (25 ans et 21 ans, nés de son ancienne union avec Valérie Sapienza), Enzo (bientôt 18 ans, fruit de son ex-mariage avec Flavie Flament) et Gabriel (1 an, fruit de son actuelle union avec Aurore Aleman). Et il ferait tout pour eux. Il n'a toutefois pas caché qu'à l'époque, les conséquences de l'un de ses divorces étaient difficiles à vivre sur le plan financier, mais surtout psychologique. "Et honnêtement, parfois la pression, elle est trop forte. Parfois, on se dit : 'Où je vais ?' (...) Tu n'as plus de boulot, tu es chez toi, on t'a pris ta maison. Tu te dis : 'Ça devient un peu lourd.' Et effectivement, on se dit : 'À quoi bon continuer ?' Après, on pense aux enfants et on se ravise et on met un bon coup de talon. Parfois, c'est long à remonter quand même", a-t-il déclaré.

Benjamin Castaldi a aussi précisé que c'était surtout le regard des autres qui a beaucoup pesé sur lui. "Ca devient très compliqué à assumer et à vivre. Au sens à vivre et à supporter. Tu perds prise et dans ces moments-là, on pense au pire. J'ai de la chance. J'ai quand même eu des gens qui étaient là. Il y a deux, trois personnes qui étaient là. Et surtout on pense aux enfants, et on se dit : 'Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est trop facile'", a-t-il conclu.