Suicide de Miss USA : Cheslie Kryst s'est jetée du haut d'un building, Iris Mittenaere sous le choc

Quelques heures avant de se défenestrer, Cheslie Kryst a posté un portrait d'elle sur Instagram et écrit en légende : "Que cette journée vous apporte paix et repos". Des milliers d'internautes ont commenté sa publication en exprimant leur tristesse et souhaitant de sincères condoléances à ses proches. L'organisation Miss USA a également honoré la mémoire de sa défunte Miss.

"Elle était une des personnages les plus brillantes, les plus chaleureuses et les gentilles que nous ayons eu le privilège de connaître, et elle illuminait toutes les pièces dans lesquelles elle entrait. Toute notre communauté pleure sa mort, et en cette période difficile, nos pensées et prières vont à sa famille", écrit l'organisation sur Instagram.