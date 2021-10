Benjamin Castaldi et Flavie Flament : Nouvelle révélation sur leur mariage

Benjamin Castaldi est souvent moqué pour ses nombreux mariages qui se sont soldés par une séparation. Ce 26 octobre dans Le 6 à 7 de Touche pas à mon poste, le trublion du PAF a évoqué une épineuse question avec ses chroniqueurs : celle de l'argent au sein du mariage ! En effet, Cyril Hanouna a demandé à ses collègues s'ils ont, oui ou non, signé un contrat de mariage devant un notaire ou s'ils ont tout partagé, une fois le divorce prononcé. Benjamin Castaldi a été le premier à être interrogé.

Ni une ni deux, il a confié qu'il avait signé le fameux papier mais pas pour toutes ses unions. "J'avais fait un contrat pour le premier, mais il n'y avait pas d'oseille. Je n'en ai pas fait pour le deuxième (celui avec Flavie Flament, ndlr), il y avait beaucoup d'oseille", a-t-il énuméré en souriant un peu jaune, sous les rires de ses comparses et du public. "J'en ai fait un pour le troisième, et il n'y avait que des dettes, c'était pour la protéger. Et j'en ai fait un avec Aurore, parce qu'il y a toujours des dettes", a-t-il conclu, apparemment dépassé par ses problèmes d'argent.

"On met tout dans le pot commun et puis quand il y a plus de pot, on partage tout. J'avais une chance sur quatre et je me suis planté une fois de plus", a plaisanté le papa de Julien Castaldi, qui a lui, récemment confié qu'il comptait se marier l'année prochaine avec sa fiancée, Kiara.

Valérie Benaïm, assise à côté de Benjamin Castaldi, n'a pas pu esquiver la question de Cyril Hanouna ! Un peu sur la réserve, elle a répondu qu'elle n'avait pas fait de contrat de mariage avec son ancien compagnon et père de son fils, Olivier Hallé. "Je pensais que c'était pour toujours. C'était l'amour, l'amour... Je pensais que c'était pour toujours, pour la vie. On a fait un enfant ensemble, donc c'est normal de partager", a-t-elle confié.