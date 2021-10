Julien Castaldi : Le jour où il a appris que son père pensait au suicide

Julien Castaldi était l'invité de Cyril Hanouna ce 22 octobre dans Touche pas à mon poste. Le fils aîné de Benjamin Castaldi était présent, ainsi que Jade Leboeuf, la fille de Frank Leboeuf et Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, pour parler de leur vie d'enfants de stars et partager leurs témoignages. Celui qui est fiancé à une certaine Kiara et qui espère se marier avec elle l'année prochaine, comme il l'a confié durant l'émission ce soir, a fait d'autres confidences. Julien Castaldi est notamment revenu sur la fois où il a appris une terrible nouvelle concernant son père, alors qu'il se trouvait loin de chez eux.

"Il y a un moment, mon père a donné une interview dans laquelle il raconte qu'il a songé mettre fin à ses jours. Et moi j'étais dans un internat, j'ai appris ça par la bouche de mes camarades", a déclaré le jeune homme, ancien chroniqueur du Mad Mag sur NRJ12. "Mes professeurs venaient me voir, en me disant : 'Julien, on a lu la presse, ça va ?' Et quand t'es cloisonné, que tu n'es pas au courant, tu te dis 'non, c'est pas vrai'. Et ils m'ont montré l'article dans lequel mon père raconte qu'il n'est pas bien...", a-t-il poursuivi, apparemment encore très ému par cette histoire.

Voyant son fils un peu sonné, Benjamin Castaldi lui présente ses excuses. "Ça me blesse...Je n'ai pas pensé à mes enfants quand j'ai répondu cette connerie. Je suis désolé", a-t-il répondu. Et son fils de lui répondre qu'il a fait table rase du passé : "Il y a pas de souci, il y a prescription et on en a déjà parlé".

Julien Castaldi a également évoqué son enfance hors-du-commun, comme lorsque son père, qui présentait Loft Story à l'époque, venait le récupérer à l'école. "Il venait me chercher avec un chapeau, une cagoule et un garde du corps : c'était une exfiltration ! Si tu ne me connaissais pas, tu aurais pensé que je me faisais enlever", a-t-il expliqué.