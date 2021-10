"Tu peux pas payer ?" : Lou Pernaut, sans argent, raconte une mésaventure

Tout le monde vit des mésaventures mais lorsqu'on est un enfant de stars, c'est différent ! Lou Pernaut, fille de Nathalie Marquay et de Jean-Pierre Pernaut, a fait part d'une folle histoire, ce 22 octobre dans Touche pas à mon poste. La jeune femme de 18 ans est venue parler de son quotidien de "fille de" sur le plateau. Jade Leboeuf et Julien Castaldi étaient également présents pour répondre aux interrogations de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Le présentateur de 47 ans a demandé à ses invités quel était leur pire souvenir.

Ni une, ni deux, Lou Pernaut lui répond : "Un jour, j'étais au restaurant et je ne sais plus pourquoi, le serveur s'est levé d'un coup. Il y a une amie à moi qui ne pouvait pas payer et moi je n'avais pas pris assez d'argent... Et là le serveur m'a lancé : 'oui bah ça va, t'es la fille de Jean-Pierre Pernaut, tu peux bien payer !'" Une drôle de mésaventure qui a laissé un goût amer à la jeune fille.

Néanmoins, celle qui partage son quotidien avec ses 110 000 abonnés sur Instagram, raconte qu'elle a une vie tout à fait simple. "J'ai un mode de vie normale, c'est vrai qu'on me juge parce que je suis sur les réseaux sociaux mais les jaloux je m'en fiche, ils ne me connaissent pas..."