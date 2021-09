Lou Pernaut en couple avec Arthur : escapade romantique, la fille de Jean-Pierre Pernaut aux anges

C'est l'amour à la plage pour Lou Pernaut. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a passé un bel été, entre ses amis, sa famille et son amoureux Arthur. Lundi 6 septembre 2021, elle partage sur son compte Instagram de doux instants de couple. En effet, Lou Pernaut et Arthur a pris la décision de profiter d'un moment à deux, rien qu'à deux, à la mer !

Direction Trouville pour les amoureux. Quelques jours hors du temps, une escapade non prévue... De quoi commencer l'année scolaire en beauté ! En story sur le réseau social de partage d'images, la jeune brune de 18 ans publie quelques photos de ces vacances. Selfie dans la voiture, photo sur la plage puis tendre moment au restaurant. C'est au Bistrot Le Vivier, célèbre à Trouville, que Lou Pernaut et Arthur s'installent. Au menu, foie gras et saumon pour monsieur et madame !

Un déjeuner romantique suivi d'un joli coucher de soleil en fin de journée. Moment romantique pour le couple qui a fait son retour au restaurant pour un moules-frites appétissant. En bref, le rêve. "J'aime beaucoup trop ce petit week-end en amoureux", lance d'ailleurs la jeune femme.

Il faut dire que ces quelques jours en duo permettent au jeune couple de renouer après une séparation compliquée. Rappelons qu'en mars dernier, Lou Pernaut avait annoncé sa rupture avec Arthur... avant finalement une réconciliation au mois de mai. "N'écoutez jamais ce que vous disent les autres. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, croyez en vous et avancez ensemble. Tout est possible et aujourd'hui j'ai retrouvé l'homme de ma vie. Je suis hyper heureuse en ce moment car il me comble de bonheur et je vous souhaite à tous de finir vos vies avec une personne aussi incroyable et qui vous corresponde autant. Même si le chemin est dur et bah persévérez. Il va me tuer d'avoir poster ça mais c'est pas grave. Je t'aime", avait-elle déclaré en légende d'une superbe photo avec Arthur.