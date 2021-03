Lou Pernaut célibataire, rupture avec Arthur : "Je ne suis pas faite pour être en couple"

Le 4 mars 2021, Lou Pernaut s'est prêtée au jeu du questions/réponses avec ses fans, sur Instagram. Et la fille de Jean-Pierre Pernaut a fait une révélation sur sa vie amoureuse.

Le 21 février 2019, Nathalie Marquay avait évoqué la vie privée de sa fille âgée de 18 ans sur le plateau de C'est que de la télé. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans, elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera", avait-elle expliqué. Lou Pernaut était en effet amoureuse d'un certain Arthur Jochem, un guitariste et producteur. Et en juillet 2020, elle expliquait à Oh my mag qu'il valait mieux ne pas trop l'approcher : "Personnellement je suis super jalouse. (...) Toutes les filles à qui mon chéri parle même si c'est ses amies je suis jalouse donc oui je suis super jalouse et possessive."

Malheureusement, leur idylle a pris fin. Un internaute lui a demandé si elle était en couple. "Non", a-t-elle tout simplement répondu. Un autre a souhaité avoir son avis sur les relations longues. "Il n'y a rien de plus beau. N'écoutez jamais les autres, écoutez votre coeur. Et si vous pensez que c'est le bon, la bonne personne, ne perdez pas de temps. Il faut que ce soit en même temps votre meilleur ami, sinon ça ne marchera jamais. Personnellement je ne suis pas faite pour être en couple je pense", a-t-elle expliqué. La soeur de Tom (17 ans) ne cherche donc pas l'amour actuellement.