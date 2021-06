Lou Pernaut réconciliée avec son chéri Arthur, elle jubile : "J'ai retrouvé l'homme de ma vie..."

Lou Pernaut est sur un petit nuage. Voilà déjà plusieurs semaines qu'elle s'est remise avec son petit ami Arthur après une brève rupture. Folle amoureuse, l'adolescente de 18 ans, née des amours entre Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, a souhaité partager son bonheur avec sa communauté Instagram dimanche 20 juin 2021.

"Je vais poster une photo avec mon copain", a-t-elle d'abord annoncé en story. Et pour elle de demander aux internautes d'aller lire sa publication "importante pour (elle)" et de "commenter un max de LOVE". Sous ladite publication, Lou Pernaut lui déclare tout son amour : "N'écoutez jamais ce que vous disent les autres. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, croyez en vous et avancez ensemble. Tout est possible et aujourd'hui j'ai retrouvé l'homme de ma vie. Je suis hyper heureuse en ce moment car il me comble de bonheur et je vous souhaite à tous de finir vos vies avec une personne aussi incroyable et qui vous corresponde autant. Même si le chemin est dur et bah persévérez. Il va me tuer d'avoir poster ça mais c'est pas grave. Je t'aime." Pour accompagner cette légende, la jolie brune a posté une photo de son couple captée lors d'un coucher de soleil.

Comme demandé, ses followers ont glissé en masse le mot "love" dans son fil de commentaires, visiblement très attendris par sa belle prise de parole.