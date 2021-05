Jean-Pierre Pernaut, son fils Tom frôle l'accident au volant : "Quatre voitures se sont percutées..."

Le week-end était sportif pour Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. Enfin, surtout pour leur fils Tom (17 ans). L'adolescent a participé à une nouvelle course automobile à l'occasion de l'édition 2021 de la Fun Cup sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Ce qui a certainement donné des sueurs froides à sa mère qui n'a rien manqué de ce nouveau rendez-vous derrière un volant. Et pour cause, un accident est survenu et aurait très bien pu impacter Tom. Mais sur Instagram, la reine de beauté a fait savoir que tout s'était finalement très bien passé.

"@tom_pernaut prend le départ sur le @circuitmagnycours en Fun Cup. Au bout de 2 tours course neutralisée, quatre voitures se sont percutées dans un virage juste avant les stands, heureusement Tom passe juste à côté. La course reprend", a-t-elle légendé sous une vidéo de la course où plusieurs voitures coccinelles se suivent à vive allure.

Un peu plus tard, Nathalie Marquay a posté une photo de son fils, révélant fièrement qu'il n'avait en rien démérité. "Magnifique dernier relais @tom_pernaut à 1 seconde des meilleurs pilotes, pour sa 2ème course en Fun Cup".