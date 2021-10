Nathalie Marquay ravie de tomber sur un ex célèbre, avec Jean-Pierre Pernaut

La vie amoureuse des stars passionne leurs fans. Ceux de Nathalie Marquay découvrent encore son passé, marqué par une relation avec l'acteur Pierre Cosso (l'amoureux de Sophie Marceau dans La Boum 2 !) et le béguin du défunt ancien président Jacques Chirac. Elle vient de tomber sur un autre ex et a immortalisé leur rencontre, en présence de son mari, Jean-Pierre Pernaut.

Moi j'y crois, le nouvel ouvrage de Nathalie Marquay, est sorti le 16 septembre 2021. L'ancienne Miss France contestée et future héroïne de la pièce de théâtre Les tontons farceurs en fait activement la promotion. Ce week-end, elle s'est rendue à la Foire de Metz pour une séance de dédicaces du bouquin. Son mari Jean-Pierre Pernault l'a accompagnée.

En Lorraine, Nathalie Marquay est tombée sur une vieille connaissance, en la personne de Patrick Bruel. "Quel plaisir cette rencontre à la Foire de Metz avec les lecteurs de mon nouveau livre " Moi, j'y crois " (@editions_guy_tredaniel) et, qui plus est, aux côtés de mon mari @pernautjp et notre ami @patrickbruel !", écrit l'auteure en légende d'une photo du chanteur, de Jean-Pierre Pernaut et d'elle publiée sur Instagram. Le trio a également visité le Stade Saint-Symphorien, où évolue le FC Metz.