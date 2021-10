Diaporama Nathalie Marquay ravie de tomber sur un ex célèbre, avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay ravie de tomber sur un ex célèbre, avec Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay est tombé sur un ex-compagnon et a immortalisé leur rencontre, sous les yeux de son mari Jean-Pierre Pernaut.

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay-Pernaut - L'émission TPMP (Touche pas à Mon Poste) © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Les célébrités assistent au One Woman Show de l'humoriste E.Poux "Le syndrome du Playmobil" au Casino de Paris, France, le 15 avril 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

7 / 13

Jean-Pierre Pernaut soigné pour un cancer de la prostate - No web - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Gala de charité au profit de l'association "Les Bonnes fées" à l'hôtel d'Evreux, Place Vendôme à Paris, le 20 mars 2017. © Christophe Aubert via Bestimage