Nathalie Marquay, ses ex célèbres fréquentés avant Jean-Pierre Pernaut

Le 8 décembre 2001, c'est le coup de foudre. Nathalie Marquay rencontre Jean-Pierre Pernaut à Mulhouse lors de l'élection de Miss France 2002 dont Sylvie Tellier était ressortie gagnante. L'ex-reine de beauté est assise juste à côté de la star du 13 heures de TF1. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés, et de leur amour sont nés deux enfants : Lou (18 ans) et Tom (17 ans). Mais avant de trouver l'homme de sa vie, Nathalie Marquay a fait craquer d'autres célébrités...

Nathalie Marquay, sa belle histoire d'amour avec une star du cinéma

En septembre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, la jolie brune révélait avoir vécu une belle histoire d'amour avec un célèbre comédien. Il s'agit de Pierre Cosso, l'interprète de Philippe Berthier qui n'était autre que l'amoureux de Vic jouée par Sophie Marceau dans La Boum 2 ! L'acteur et Nathalie Marquay ont été en couple "pendant plus d'un an". Et pourtant, ce n'était pas gagné ! En effet, leur premier rendez-vous a été quelque peu mouvementé... "Il était très très bien, et donc il m'invite au restaurant, et à un moment, j'ai une de mes couronnes qui a sauté, j'ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n'osais plus rire aux éclats, c'était horrible", a-t-elle raconté. Une drôle d'anecdote...

Une courte idylle avec un chanteur très connu

Toujours face à Cyril Hanouna et ses camarades chroniqueurs dans TPMP, Nathalie Marquay a fait une autre révélation. Elle a été la compagne d'un chanteur ultra connu, Patrick Bruel ! Une idylle de courte durée, cette fois. "C'était il y a longtemps, j'avais 23 ans", s'est souvenue l'heureuse maman de 53 ans. Leur relation a tenu "à peine un mois", juste avant qu'elle ne parte aux Antilles. "Je savais que ce serait une histoire courte, a-t-elle déclaré. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, intelligent, c'est un amour." Les deux ex-amants sont en bons termes et se sont même croisés l'an passé lors de vacances passées chacun en famille, au même endroit.

La belle Miss France 1987 a fait craquer un homme politique

Notre Miss France 1987 a séduit un acteur, un chanteur... et a même fait craquer un président de la République ! Dans son ouvrage Sexe, mensonge et politique, Pierre Lunel rapportait que Jacques Chirac avait eu le béguin pour Nathalie Marquay lorsqu'il l'avait vue défiler à l'antenne de TF1. De son côté, la belle brune avait pris la parole à ce sujet sur Instagram, indiquant que le regretté Jacques Chirac "n'a jamais eu une attitude déplacée" à son égard et a, au contraire, toujours fait preuve "d'une extrême courtoisie" à chacune de leur rencontre. Toutefois, elle avait, sans citer de nom, confié qu'un "autre homme politique avait à l'époque été très insistant et inconvenant"...